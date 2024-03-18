Покупка TikTok: чому США хочуть забрати китайську соцмережу

Соцмережа TikTok стала однією з найпопулярніших у світі. Однак, вона уже неодноразово потрапляла у масштабні скандали.

Що відомо про це рішення

Ексміністр фінансів США Стівен Мнучін заявив про свій намір придбати TikTok, завдяки групі інвесторів. Список осіб, які готові інвестувати у цю ініціативу ще формується.

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Стівен Мнучін Колишній міністр фінансів США Я думаю, що закон має бути ухвалений, і я думаю, що він повинен бути проданий. Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok.

Мнучін зробив таку заяву після ухвалення законопроєкту з боку Палати представників. Згідно з яким, ByteDance має продати TikTok, інакше ця соцмережа буде під забороною США.

Зараз триває розгляд вказаного законопроєкту. Поки що його статус невизначений, однак, адміністрація президента Джо Байдена готова його підписати.

Це має належати американському бізнесу. Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї,

– наголошує Мнучін

У чому небезпека TikTok

Зараз близько 170 мільйонів американців зареєстровані у TikTok. Завдяки цьому застосунку, китайський уряд може отримувати дані користувачів і, відповідно, здійснювати стеження за громадянами інших держав.

Американський уряд уже не вперше прагне обмежити вплив TikTok. Перші вагомі кроки у цю сторону були зроблені під час президентства Трампа.