Суд остаточно конфіскував на користь України майно одного з найбагатших російських олігархів

Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг третіх осіб – швейцарської компанії Metalloinvest Trading AG та російського АТ "Нексайн". Судді залишилали силі рішення про конфіскацію активів.

Про це зазначили у Вищому антикорупційному суді. Ці активи належали російському мільярдеру Алішеру Усманову та його партнерам.

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Що відомо про рішення ВАКС щодо активів Усманова

Суд першої інстанції задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського бізнесмена та його оточення, застосувавши санкції. Зацікавлені сторони висловили свою незгоду з цим рішенням і згодом подали апеляційні скарги.

Однак після ретельного розгляду колегія суддів Апеляційної палати підтвердила рішення Вищого антикорупційного суду та відхилила апеляційні скарги третіх осіб, які не заявляли самостійних вимог на предмет спору.

Таким чином, рішення про стягнення активів підсанкційних осіб, включно із залізорудною продукцією та повне право власності на статутний капітал ІТ-компанії, набрало законної сили і більше не підлягає оскарженню.

Варто зазначити, що конфісковані активи росіянина Алішера Усманова містять близько 165 000 тонн залізної руди на суму понад 2 мільярди гривень, які зберігаються в українських портах, а також корпоративні права IT-компанії ТОВ "Петер-Сервіс Україна".

Серед відповідачів у справі, окрім Усманова, також були Андрій Скоч, його батько Володимир Скоч, донька Варвара Скоч та Володимир Стрешинський. Усі вони є міноритарними акціонерами групи USM, яку контролює Усманов.