У ДБР повідомили про завершення досудового розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 мільярд гривень.

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Суд не за горами

У бюро уточнили, що адвокатів Гринкевича ознайомлять з матеріалами кримінального провадження, опісля чого обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, що на початку 2024 року ДБР порушило справу за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, тендери на постачання одягу для ЗСУ на понад 1,5 мільярда гривень виграли компанії Ігоря Гринкевича. Виявилося, підприємства бізнесмена повністю не виконали 6 контрактів, за 7 договорами поставили товар у невеликій кількості, а ще за 8 – затрималися на 3 – 5 місяці. У такий спосіб Гринкевич завдав збитків державі у 1,2 мільярда гривень.

17 січня львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та членам його родини повідомили про підозру у махінаціях. Син бізнесмена Роман Гринкевич також отримав підозру, проте згодом чоловік зник. За кілька днів Романа затримали в Одесі при спробі перетину кордону.

Відомо, що на майно експостачальника Міноборони наклали арешт.