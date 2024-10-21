В ГБР сообщили о завершении досудебного расследования в отношении львовского бизнесмена и членов преступной организации, которые поставляли некачественную военную одежду для нужд Вооруженных Сил Украины на более чем 1 миллиард гривен.

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Суд не за горами

В бюро уточнили, что адвокатов Гринкевича ознакомят с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, что в начале 2024 года ГБР возбудило дело по факту оборудок с закупками одежды и белья для ВСУ. По данным следствия, тендеры на поставку одежды для ВСУ на более 1,5 миллиарда гривен выиграли компании Игоря Гринкевича. Оказалось, предприятия бизнесмена полностью не выполнили 6 контрактов, по 7 договорам поставили товар в небольшом количестве, а еще по 8 – задержались на 3 – 5 месяца. Таким образом Гринкевич нанес ущерб государству в 1,2 миллиарда гривен.

17 января львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам его семьи сообщили о подозрении в махинациях. Сын бизнесмена Роман Гринкевич также получил подозрение, однако впоследствии мужчина исчез. Через несколько дней Романа задержали в Одессе при попытке пересечения границы.

Известно, что на имущество экс-поставщика Минобороны наложили арест.