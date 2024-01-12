Сколько имущества Гринкевича арестовали правоохранители
Как известно, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, компании которого являлись одним из главных поставщиков Минобороны, попал в коррупционный скандал. Он предлагал 500 тысяч долларов за закрытие дела одному из руководителей Государственного бюро расследований. Предпринимателя задержали, продолжается следствие по его контрактам с Минобороны.
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Как сообщили в Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активам, правоохранители уже наложили арест на имущество семьи Игоря Гринкевича. Долгий список имущества дает понять, почему бизнесмен не скупился на сумму взятки.
В перечне арестованного имущества следующие пункты:
- 17 квартир (7 квартир оформлены на родственников бизнесмена);
- 7 объектов нежилой недвижимости;
- 18 земельных участков;
- 9 автомобилей класса премиум;
- 12 единиц оружия;
- доли в уставном капитале в 14,73 миллиона гривен;
- 3 объекта интеллектуальной собственности.
Также под подозрением оказались банковские счета в 8 учреждениях. АРМА предоставило запросы о наличии средств на счетах и информации об операциях. Все полученные данные Нацагентство передало в ДБР для дальнейшего решения вопроса конфискации.