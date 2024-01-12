Сколько имущества Гринкевича арестовали правоохранители

Как известно, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, компании которого являлись одним из главных поставщиков Минобороны, попал в коррупционный скандал. Он предлагал 500 тысяч долларов за закрытие дела одному из руководителей Государственного бюро расследований. Предпринимателя задержали, продолжается следствие по его контрактам с Минобороны.

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Как сообщили в Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активам, правоохранители уже наложили арест на имущество семьи Игоря Гринкевича. Долгий список имущества дает понять, почему бизнесмен не скупился на сумму взятки.

В перечне арестованного имущества следующие пункты:

17 квартир (7 квартир оформлены на родственников бизнесмена);

7 объектов нежилой недвижимости;

18 земельных участков;

9 автомобилей класса премиум;

12 единиц оружия;

доли в уставном капитале в 14,73 миллиона гривен;

3 объекта интеллектуальной собственности.

Также под подозрением оказались банковские счета в 8 учреждениях. АРМА предоставило запросы о наличии средств на счетах и информации об операциях. Все полученные данные Нацагентство передало в ДБР для дальнейшего решения вопроса конфискации.