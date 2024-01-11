Кража на более чем 700 миллионов гривен
Правоохранителям удалось разоблачить схему кражи электроэнергии в ЧАО "НЕК "Укрэнерго". Злоумышленники также придумали, как легализовать украденные средства. Общая сумма ущерба перевалила за 700 миллионов гривен.
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Компания "Юнайтед Энерджи" в марте 2022 года приобрела у "Укрэнерго" электроэнергию на 716 миллионов гривен. Руководитель соответствующего департамента закрыл глаза на большую задолженность "Юнайтед Энерджи" и не остановил продажу. Гарантом оплаты вообще выступил коммерческий банк, глава которого нарушила процедуру и лично выдала документ.
Затем электроэнергию продали реальным игрокам на рынке, а деньги вывели на счета находившейся под контролем злоумышленников международной компании. "Укрэнерго" ожидаемых денег не получило, а когда предприятие обратилось в банк, получило отказ.
Правоохранители сообщили о подозрении 4 лицам:
- организатору "схемы";
- директору департамента "Укрэнерго", который должен был остановить продажу;
- председателю правления банка, выдавшего гарантии;
- директору частной компании.
Деньги на сумму более 700 миллионов гривен удалось найти, на них наложен арест.