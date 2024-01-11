Крадіжка на понад 700 мільйонів гривень

Правоохоронцям вдалося викрити схему крадіжки електроенергії у ПрАТ "НЕК "Укренерго". Зловмисники також придумали, як легалізувати вкрадені кошти. Загальна сума збитків перевалила за 700 мільйонів гривень.

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Компанія "Юнайтед Енерджі" у березні 2022 року придбала в "Укренерго" електроенергію на 716 мільйонів гривень. Керівник відповідного департаменту закрив очі на велику заборгованість "Юнайтед Енерджі" та не зупинив продаж. Гарантом оплати взагалі виступив комерційний банк, голова якого порушила процедуру та особисто видала документ.

Потім електроенергію продали реальним гравцям на ринку, а гроші вивели на рахунки міжнародної компанії, яка перебувала під контролем зловмисників. "Укренерго" очікуваних грошей не отримало, а коли підприємство звернулося у банк, то отримало відмову.

Правоохоронці повідомили про підозру 4 особам:

організатору "схеми";

директору департаменту "Укренерго", який повинен був зупинити продаж;

голові правління банку, який видав гарантії;

директору приватної компанії.

Гроші у сумі понад 700 мільйонів гривень вдалося знайти, на них накладено арешт.