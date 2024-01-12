Скільки майна Гринкевича арештували правоохоронці

Як відомо, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, компанії якого були одним з головних постачальників Міноборони, втрапив у корупційний скандал. Він пропонував 500 тисяч доларів за закриття справи одному з керівників Державного бюро розслідувань. Підприємця затримали, триває слідство щодо його контрактів з Міноборони.

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Як повідомили у Національному агенстві з питань виявлення, розшуку та управління активам, правоохоронці вже наклали арешт на майно родини Ігоря Гринкевича. Довгий список майна дає зрозуміти, чому бізнесмен не скупився на суму хабаря.

Загалом у переліку арештованого майна наступні пункти:

17 квартир (7 квартир оформлені на родичів бізнесмена);

7 об'єктів нежитлової нерухомості;

18 земельних ділянок;

9 автомобілів класу преміум;

12 одиниць зброї;

частки у статутному капіталі у 14,73 мільйона гривень;

3 об'єкти інтелектуальної власності.

Також під підозру потрапили банківські рахунки у 8 установах. АРМА дало запити щодо наявності коштів на рахунках та інформацію про операції. Усі отримані дані Нацагентство передало у ДБР для подальшого вирішення питання щодо їх конфіскації.