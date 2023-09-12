Мінус дві квартири у Києві: майно пропагандиста Лебедєва передали до Фонду держмайна

Дві квартири у Києві, які належать блогеру-пропагандисту та дизайнеру Артемію Лебедєву, було конфісковано до Фонду держмайна України.

Квартири пропагандиста передали у Фонд держмайна

Артемій Лебедєв виправдовував війну Росії проти України та неодноразово відвідував тимчасово окуповані території. Зокрема він їздив на окупований Донбас та Запорізьку АЕС (у червні цього року).

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До фонду потрапили дві квартири блогера в Києві, площею 138,5 квадратних метрів і 193,2 квадратних метрів. У Фонді повідомили, що їх завдання провести державну реєстрацію та вирішити долю цього майна. Його можуть або приватизувати, або здати в оренду.

Кошти ж від реалізації цих приміщень передадуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Росія привласнила активи компанії Volvo

Заморожені в Росії активи Volvo передали російському інвестору, ім'я якого не розголошують. У Калузі ця компанія виробляла вантажівки.

У міністерстві промисловости Росії заявили, що головною метою є подальший розвиток виробництва на калузькому майданчику концерну, а також тривають роботи щодо його якнайшвидшого відновлення.

У російському державному реєстрі юридичних осіб вказали, що оперативний контроль над активами шведської компанії перейшов до бізнесмена Ігоря Кіма.

Ще у липні 2023 року ці квартири були конфісковані у підсанкційного блогера Лебедєва.