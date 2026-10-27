ФОПи замість працівників і мільярдна контрабанда: Уряд хоче покарати тіньовий бізнес

В Україні є серйозні проблеми з використанням фізичних осіб-підприємців замість найманих працівників, ухиленням від сплати податків і контрабандою під виглядом гуманітарної допомоги. Уряд планує зосередитися на детінізації цих напрямків і розраховує на активнішу роботу правоохоронних органів.

Які схеми опинилися в центрі уваги

Сектор тіньової економіки в Україні залишається значним. Водночас навіть повне виведення цих коштів з тіні не дозволило б повністю покрити потреби держави. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що для нормальної роботи бізнесу необхідні однакові правила гри. Наступним кроком після забезпечення рівних умов має стати детінізація економіки. Прем'єр окреслив кілька напрямків, де, за його словами, існують серйозні проблеми. Серед них:

Використання ФОПів замість найманих працівників. Йдеться про практику, коли підприємства залучають фізичних осіб-підприємців замість оформлення трудових відносин. Скрутки ПДВ. Це нелегальні схеми ухилення від сплати податку на додану вартість, за яких штучно формують податковий кредит за допомогою безтоварних або підмінених операцій. Ринок електронних цигарок. Цей сектор також потребує уваги з боку держави. Контрабанда під виглядом гуманітарної допомоги. За словами Корецького, масштаби таких схем сягнули мільярдів гривень.

Уряд розглядає ці напрямки як частину ширшої роботи з виведення економіки з тіні та припинення діяльності бізнесу, який ухиляється від сплати податків.

Яких дій очікують від БЕБ і правоохоронців

Корецький повідомив, що уряд уже обговорював можливі кроки з представниками Бюро економічної безпеки, правоохоронних органів, парламенту та урядовцями.

Є дуже конкретні, чіткі кроки, як можна зробити. Інституціонально БЕБ має всі можливості для того, щоб брати і робити. Так, я розумію, не вистачає людей, але цей процес був завжди. Був, є і буде. І подекуди навіть усвідомлюючи, що це правильні дії, потрібно, попри якісь бюрократичні нестиковки, брати і робити. І карати цей чорний бізнес, який не сплачує податків,

– заявив прем'єр.

Він визнав, що напрямків для роботи багато, однак наразі уряд вирішив зосередитися на найважливіших проблемах.

Нагадаємо, що також серед топсхем тіньового бізнесу – зарплати "в конвертах". У 2025 році вони могли коштувати державі 237 – 262 мільярди гривень.

Друга за масштабом проблема – порушення на митниці, контрабанда та корупція на кордоні. Через ці схеми бюджет, за розрахунками експертів, недоотримує 110 – 125 мільярдів гривень щороку.