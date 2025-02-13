Третина будівельних компаній пов'язана з корупцією – які схеми найпоширеніші

Сфера будівництва та земельних відносин залишається однією з найбільш корумпованих в Україні. Найпоширеніші схеми стосуються отримання дозволів на будівництво, надання містобудівних умов і передачі земельних ділянок у власність без аукціонів.

Будівництво серед лідерів за рівнем корупції

Такі дані оприлюднила голова комітету Верховної Ради з питань містобудування Олена Шуляк, коментуючи дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", інформує 24 Канал.

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Будівництво та земельні відносини займають 4 місце серед найкорумпованіших сфер України – так вважають 27,9% опитаних представників бізнесу.

займають 4 місце серед найкорумпованіших сфер України – так вважають 27,9% опитаних представників бізнесу. Перше місце за рівнем корупції посідає митниця (35,1%), далі йдуть енергетика та комунальні послуги (32,2%) і правоохоронні органи (28,5%).

(35,1%), далі йдуть (32,2%) і (28,5%). Судова система, яку корупційною вважають 18,1% респондентів, замкнула п’ятірку.

Які корупційні ситуації найпоширеніші

Передача землі у власність чи в користування без аукціону – у 2024 році неофіційні платежі за це робили 15,5% опитаних (у 2021 році – лише 5%).

Отримання містобудівних умов та обмежень – 9,6% випадків.

Ігнорування фактів незаконного користування земельною ділянкою – 9% (у 2021 році – 13%).

Отримання дозволу на будівництво або реконструкцію – 8,9% (раніше – 17,8%).

Видача будівельного паспорта – 8,2% (у 2021 році було 11,8%).

Чи зменшується рівень корупції

За словами Олени Шуляк, за останні 3 роки ситуація дещо покращилася. Так, у 2021 році про корупційний досвід у будівництві заявляли 40,3% опитаних, у 2024 році – 32,7%.

Кількість чиновників, які ініціюють корупцію, теж зменшилася: у 2021 році таких було 22,4%, у 2024 – 19,9%. Крім того, зменшилася й кількість підприємців, які пропонують хабарі: у 2021 році їх було 8,5%, у 2024 – 5%.

Як борються з корупцією у будівництві

В Україні 4 роки діє Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Завдяки цьому на початок 2023 року вдалося зекономити понад 11 мільярдів гривень.

Всі містобудівні умови та обмеження відтепер формуються через цю систему, а рішення про відмову містять чітке пояснення та рекомендації.

Заборона корупційних схем із землею

З 1 січня 2025 року в Україні забороняється розробка детальних планів територій (ДПТ), які часто використовувалися для незаконного переведення землі під забудову.

(ДПТ), які часто використовувалися для незаконного переведення землі під забудову. Відтепер виділення земельних ділянок буде можливе лише через план просторового розвитку (ППР), що дозволить зменшити ризики рейдерства та хаотичної забудови.

Важливо! Влада розглядає можливість жорсткіших правил оскарження відмови у наданні містобудівних умов та встановлення чітких причин для відмови. Це має усунути можливість "торгівлі" дозволами та мінімізувати ручний контроль з боку чиновників.