Третина будівельних компаній пов'язана з корупцією – які схеми найпоширеніші
- Будівництво та земельні відносини в Україні вважаються одними з найкорумпованіших сфер, займаючи 4 місце після митниці, енергетики та правоохоронних органів.
- В Україні діє Єдина державна електронна система у сфері будівництва, що дозволило зекономити понад 11 мільярдів гривень, і з 2025 року забороняється розробка детальних планів територій для зменшення корупційних схем із землею.
Сфера будівництва та земельних відносин залишається однією з найбільш корумпованих в Україні. Найпоширеніші схеми стосуються отримання дозволів на будівництво, надання містобудівних умов і передачі земельних ділянок у власність без аукціонів.
Будівництво серед лідерів за рівнем корупції
Такі дані оприлюднила голова комітету Верховної Ради з питань містобудування Олена Шуляк, коментуючи дослідження "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", інформує 24 Канал.
Дивіться також За 6 років вартість будівництва житла в Україні зросла на 200%: як змінилися ціни
- Будівництво та земельні відносини займають 4 місце серед найкорумпованіших сфер України – так вважають 27,9% опитаних представників бізнесу.
- Перше місце за рівнем корупції посідає митниця (35,1%), далі йдуть енергетика та комунальні послуги (32,2%) і правоохоронні органи (28,5%).
- Судова система, яку корупційною вважають 18,1% респондентів, замкнула п’ятірку.
Які корупційні ситуації найпоширеніші
- Передача землі у власність чи в користування без аукціону – у 2024 році неофіційні платежі за це робили 15,5% опитаних (у 2021 році – лише 5%).
- Отримання містобудівних умов та обмежень – 9,6% випадків.
- Ігнорування фактів незаконного користування земельною ділянкою – 9% (у 2021 році – 13%).
- Отримання дозволу на будівництво або реконструкцію – 8,9% (раніше – 17,8%).
- Видача будівельного паспорта – 8,2% (у 2021 році було 11,8%).
Чи зменшується рівень корупції
За словами Олени Шуляк, за останні 3 роки ситуація дещо покращилася. Так, у 2021 році про корупційний досвід у будівництві заявляли 40,3% опитаних, у 2024 році – 32,7%.
Кількість чиновників, які ініціюють корупцію, теж зменшилася: у 2021 році таких було 22,4%, у 2024 – 19,9%. Крім того, зменшилася й кількість підприємців, які пропонують хабарі: у 2021 році їх було 8,5%, у 2024 – 5%.
Як борються з корупцією у будівництві
В Україні 4 роки діє Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Завдяки цьому на початок 2023 року вдалося зекономити понад 11 мільярдів гривень.
Всі містобудівні умови та обмеження відтепер формуються через цю систему, а рішення про відмову містять чітке пояснення та рекомендації.
Заборона корупційних схем із землею
- З 1 січня 2025 року в Україні забороняється розробка детальних планів територій (ДПТ), які часто використовувалися для незаконного переведення землі під забудову.
- Відтепер виділення земельних ділянок буде можливе лише через план просторового розвитку (ППР), що дозволить зменшити ризики рейдерства та хаотичної забудови.
Важливо! Влада розглядає можливість жорсткіших правил оскарження відмови у наданні містобудівних умов та встановлення чітких причин для відмови. Це має усунути можливість "торгівлі" дозволами та мінімізувати ручний контроль з боку чиновників.