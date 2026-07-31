Внаслідок атаки росіян: у Львові постраждала відома крафтова виноробня

Вранці 30 липня Росія атакувала місто Львів. Внаслідок ворожого удару постраждала крафтова виноробня Axis Wine.

Що відомо про виноробню Axis Wine

Для відновлення компанія оголосила збір коштів, про що йдеться в соціальних мережах компанії.

Повну інформацію про відновлення наразі не надали. Forbes Ukraine, з посиланням на компанію, пише про повне руйнування виноробні.

Наразі не можемо надати повну інформацію про пошкодження. Надіємось, хоча б щось вціліло,

– відповіли в Axis Wine на зпит видання.

Ресторанний консультант, письменник, громадський діяч Всеволод Поліщук також поділився цією інформацією у себе у Facebook.

Він написав, що, крім квартир у багатоповерхівках, росіяни знищили у Львові "ще один шалено загрозливий військовий об'єкт" – винарню Axis Wines, котра робить львівське вино з одеського винограду.

Мабуть, це якась засекречена технологія бойового каберне…,

– зазначив Поліщук.

Виноробню Axis Wine заснували Дмитро Копій та Сергій Урбановський у 2017 років. Виноробня виробляла близько чотирьох тисяч пляшок вина на рік.

Нагадаємо, що внаслідок атаки по Львову постраждали десятки людей. Станом на зараз відомо про одного загиблого.

Що ще відомо про руйнування внаслідок атаки Росії

Росіяни атакували молокозавод у Харківській області. Підприємство зупинило роботу.

Також ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" у Полтаві. Працівники не постраждали.