Что известно о винодельне Axis Wine

Для восстановления компания объявила о сборе средств, о чем говорится в социальных сетях компании.

Полная информация о восстановлении пока не предоставлена. Forbes Ukraine со ссылкой на компанию сообщает о полном разрушении винодельни.

"На данный момент мы не можем предоставить полную информацию о повреждениях. Надеемся, что хотя бы что-то уцелело",

– ответили в Axis Wine на запрос издания.

Ресторанный консультант, писатель, общественный деятель Всеволод Полищук также поделился этой информацией у себя в Facebook.

Он написал, что, кроме квартир в многоэтажках, россияне уничтожили во Львове "еще один чрезвычайно опасный военный объект" – винодельню Axis Wines, которая производит львовское вино из одесского винограда.

Видимо, это какая-то засекреченная технология боевого каберне…,

– отметил Полищук.

Винодельню Axis Wine основали Дмитрий Копий и Сергей Урбановский в 2017 году. Винодельня производила около четырех тысяч бутылок вина в год.

Напомним, что в результате атаки на Львов пострадали десятки людей. На данный момент известно об одном погибшем.

Что еще известно о разрушениях в результате атаки России

Россияне провели атаку на молокозавод в Харьковской области. Предприятие приостановило работу.

Также враг нанес удар по терминалу "Новой почты" в Полтаве. Сотрудники не пострадали.