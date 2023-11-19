Його таки регулюватимуть: країни-лідери ЄС розробили план щодо розвитку ШІ

Штучний інтелект розвивається вкрай швидкими темпами. Багато країн вже активно працюють над тим, як потрібно буде взаємодіяти з технологією.

Домовленість про регулювання ШІ

Німеччина, Франція та Італія співпрацюють щодо правил, за якими будуть регулювати штучний інтелект у майбутньому. Лідери ЄС вже навіть напрацювали спільний документ, який повинен стати фундаментом для майбутніх законів.

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В документі йдеться про те, що зобов'язання щодо ШІ потрібно накладати як на великі, так і на маленькі компанії. Також в ньому передбачені застереження щодо великих корпорацій із США та гарантії конкурентоспроможності для менших постачальників ШІ з Європи.

На початковому етапі за порушення не накладатимуть ніяких санкцій, але правила гри повинні бути для всіх зрозумілими та прозорими. Стежити за дотриманням визначених стандартів повинен спеціальний європейський орган.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Також розробники документа наголошують на тому, що контролювати потрібно не сам ШІ, а його застосування. Зокрема, йдеться про кібератаки, які з розвитком технології можуть стати більш масовими та небезпечними.

Раніше США, ЄС, Велика Британія, Китай та Австралія заявили, що ШІ – це потенційна загроза для людства, та уклали першу міжнародну декларацію про цю технологію.