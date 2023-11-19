Домовленість про регулювання ШІ
Німеччина, Франція та Італія співпрацюють щодо правил, за якими будуть регулювати штучний інтелект у майбутньому. Лідери ЄС вже навіть напрацювали спільний документ, який повинен стати фундаментом для майбутніх законів.
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В документі йдеться про те, що зобов'язання щодо ШІ потрібно накладати як на великі, так і на маленькі компанії. Також в ньому передбачені застереження щодо великих корпорацій із США та гарантії конкурентоспроможності для менших постачальників ШІ з Європи.
На початковому етапі за порушення не накладатимуть ніяких санкцій, але правила гри повинні бути для всіх зрозумілими та прозорими. Стежити за дотриманням визначених стандартів повинен спеціальний європейський орган.
Також розробники документа наголошують на тому, що контролювати потрібно не сам ШІ, а його застосування. Зокрема, йдеться про кібератаки, які з розвитком технології можуть стати більш масовими та небезпечними.
Раніше США, ЄС, Велика Британія, Китай та Австралія заявили, що ШІ – це потенційна загроза для людства, та уклали першу міжнародну декларацію про цю технологію.