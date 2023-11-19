Договоренность о регулировании ИИ

Германия, Франция и Италия сотрудничают по правилам, по которым будут регулировать искусственный интеллект в будущем. Лидеры ЕС уже даже разработали общий документ, который должен стать фундаментом для будущих законов.

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В документе говорится, что обязательства по ИИ нужно налагать как на крупные, так и на маленькие компании. Также в нем предусмотрены оговорки относительно крупных корпораций из США и гарантии конкурентоспособности для меньших поставщиков ИИ из Европы.

На начальном этапе за нарушение не будут налагаться никакие санкции, но правила игры должны быть для всех понятными и прозрачными. Следить за соблюдением определенных стандартов должен специальный европейский орган.

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Также разработчики документа отмечают, что контролировать нужно не сам ИИ, а его применение. В частности, речь идет о кибератаках, которые с развитием технологии могут стать более массовыми и опасными.

Ранее США, ЕС, Великобритания, Китай и Австралия заявили, что ИИ – это потенциальная угроза человечеству, и заключили первую международную декларацию об этой технологии.