"Епіцентр" просить кредити "5 – 7 – 9%": великий бізнес розповів, чому потрібна допомога

Великий бізнес, який постраждав через російські атаки, не може отримати доступ до державної програми "5 – 7 – 9%" для відновлення. Тому співвласниця компанії "Епіцентр" Галина Герега виступила із закликом підтримати компанії.

Чому "Епіцентру" потрібні дешеві кредити

Галина Герега каже, що нині програма державних кредитів "5 – 7 – 9%" фактично орієнтована на малий і середній бізнес. Про це співвласниця "Епіцентру" розповіла "Інтерфакс-Україна".

Програма урядова, про яку говорять всі сьогодні, "5 – 7 – 9%", вона не підтримує великий бізнес. Про нас ви згадуєте, шановні представники влади, тоді, коли потрібно платити податки (…) Ми багато від вас не просимо. Дайте нам пільгові кредити, дайте нам можливість використати цю програму на відновлення. Тому що, вважаю, несправедливо за цією програмою надавати кошти лише малому і середньому бізнесу,

– сказала Герега.

За її словами, брати валютні кредити "Епіцентр" не може через надмірне фінансове навантаження. Тому бізнес розраховує на можливість отримувати доступне кредитування за державною програмою.

Також через російські атаки компанії стикаються і з проблемами під час пошуку нових складських площ. Як зазначила Герега, після ударів по логістичній інфраструктурі власники складів не завжди готові здавати приміщення великим компаніям. Тому "Епіцентр" також зацікавлений у можливості орендувати площі, які перебувають у державній власності.

Знищені тисячі "квадратів" торговельних площ, працівники йдуть з компанії

За словами Галини Гереги, російські атаки з початку повномасштабної війни знищили 417 тисяч квардатних метрів торговельних площ "Епіцентру". Ще близько 500 тисяч пошкоджені. Окремо компанія втратила значні логістичні потужності.

Також війна впливає й на кадрову ситуацію:

Наразі в "Епіцентрі" працює близько 38 тисяч людей, ще 4,6 тисячі співробітників служать у ЗСУ.

Водночас від початку повномасштабної війни компанію залишили приблизно 8 тисяч працівників. Після останніх атак на логістичні об'єкти, за словами Гереги, частина співробітників знову почала звільнятися.

Нагадаємо, що у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого удару по "Епіцентру". Внаслідок атаки було повністю знищено логістичний центр компанії в Києві на вулиці Віскозній, а також два великі складські комплекси.

Під удар потрапив і завод Epicentr Ceramic Corporation – один із найбільших виробників керамічної плитки в Україні. Російська ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик, через що робота підприємства фактично була паралізована.

Щоб не допустити дефіциту продукції та перебоїв із постачаннями, "Епіцентр" планує тимчасово перенести виробництво на два підприємства компанії за кордоном.