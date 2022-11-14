Банки видали 50 тисяч пільгових кредитів бізнесу: на що підприємці найчастіше беруть гроші
Джерело:Міністерство фінансів України
Підприємці уклали понад 50 тисяч кредитів у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%". Загальна сума кредитів становила 153,52 мільярда гривень.
Кредитування бізнесу
- За минулий тиждень у межах програми видали 376 пільгових кредитів на загальну суму 1,75 мільярда гривень.
- Від початку повномасштабної війни – 15 272 кредитні договори на загальну суму 63,9 мільярда гривень.
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З моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 50 094 кредити на загальну суму 153,52 мільярда гривень, з яких 32 280 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 60,46 мільярда гривень (станом на 14 листопада 2022 року),
– йдеться у повідомленні Мінфіну.
Кредитування бізнесу за держпрограмою "5-7-9%" / Інфографіка Мінфіну
На які цілі видали найбільше грошей банки
- 0,78 мільярда гривень – на інвестиційні цілі;
- 5,42 мільярда гривень – як антикризові кредити;
- 4,51 мільярда гривень – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 25,68 мільярда гривень – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 27,49 мільярда гривень – на антивоєнні цілі.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду,
– нагадують у міністерстві.