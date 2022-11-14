Кредитування бізнесу

За минулий тиждень у межах програми видали 376 пільгових кредитів на загальну суму 1,75 мільярда гривень.

у межах програми видали 376 пільгових кредитів на загальну суму 1,75 мільярда гривень. Від початку повномасштабної війни – 15 272 кредитні договори на загальну суму 63,9 мільярда гривень.

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З моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 50 094 кредити на загальну суму 153,52 мільярда гривень, з яких 32 280 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 60,46 мільярда гривень (станом на 14 листопада 2022 року),

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Кредитування бізнесу за держпрограмою "5-7-9%" / Інфографіка Мінфіну

На які цілі видали найбільше грошей банки

0,78 мільярда гривень – на інвестиційні цілі;

5,42 мільярда гривень – як антикризові кредити;

4,51 мільярда гривень – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

25,68 мільярда гривень – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

27,49 мільярда гривень – на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду,

– нагадують у міністерстві.

Зверніть увагу! Станом на 14 листопада за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.