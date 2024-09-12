Amazon інвестує понад 10 мільярдів доларів у центри даних у Великій Британії

Amazon планує здійснити інвестицію у центри обробки даних, що знаходяться у Великій Британії. Завдяки цьому очікується значне економічне зростання.

Що відомо про інвестиції від Amazon

Amazon (AMZN.O) оголосив про план інвестувати 8 мільярдів фунтів (орієнтовно 10,45 мільярда доларів) через підрозділ хмарних обчислень Amazon Web Services (AWS). Вкладати ці кошти мають протягом наступних 5 років.

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Куди вкладуть ці гроші:

будівництво центрів даних;

їх обслуговування та експлуатацію.

Для чого будуть проведені ці інвестиції

За попередніми підрахунками, цей проєкт має принести 14 мільярдів фунтів стерлінгів до ВВП Великої Британії до кінця 2028 року. При цьому, буде створено орієнтовно 14 тисяч робочих місць.

Така інвестиція є вагомим кроком у збільшення кількості інвестицій, які здійснює Amazon у Великій Британії. До цього AWS уже інвестував 3 мільярди фунтів у різні об'єкти, що знаходяться у Лондоні та Манчестері.

Зверніть увагу! AWS провів інвестування у різні країни Європи. Зокрема, в Іспанію інвестиції склали 15,7 мільярда євро, в Німеччині – 7,8 мільярда євро.

Основною причиною успіху такого роду інвестицій є розвиток штучного інтелекту та значна увага до цього явища. Зараз обсяг ринку хмарної інфраструктури сягає 270 мільярдів доларів.