Что известно об инвестициях от Amazon

Amazon (AMZN.O) объявил о плане инвестировать 8 миллиардов фунтов (ориентировочно 10,45 миллиардов долларов) через подразделение облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). Вкладывать эти средства должны в течение следующих 5 лет.

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Куда вложат эти деньги:

строительство центров данных;

их обслуживание и эксплуатацию.

Для чего будут проведены эти инвестиции

По предварительным подсчетам, этот проект должен принести 14 миллиардов фунтов стерлингов в ВВП Великобритании до конца 2028 года. При этом, будет создано ориентировочно 14 тысяч рабочих мест.

Такая инвестиция является весомым шагом в увеличение количества инвестиций, которые осуществляет Amazon в Великобритании. До этого AWS уже инвестировал 3 миллиарда фунтов в различные объекты, находящихся в Лондоне и Манчестере.

Обратите внимание! AWS провел инвестирование в разные страны Европы. В частности, в Испанию инвестиции составили 15,7 миллиарда евро, в Германии – 7,8 миллиарда евро.

Основной причиной успеха такого рода инвестиций является развитие искусственного интеллекта и значительное внимание к этому явлению. Сейчас объем рынка облачной инфраструктуры достигает 270 миллиардов долларов.