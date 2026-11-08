Штраф до 50% за одну помилку: як бізнесу купувати валюту і які ліміти діють

Підприємства та ФОП можуть видавати працівникам готівкову валюту для поїздок за кордон, але для цього потрібно дотримуватися встановленої процедури. Порушення правил загрожує бізнесу штрафом від податкової у розмірі від 25% до 50% від суми операції.

Як бізнес може отримати валюту для відрядження

Порядок забезпечення працівників іноземною готівкою регулює Положення Нацбанку про здійснення операцій із валютними цінностями. Заяву на купівлю валюти бізнес може подати у довільній формі, однак її точні реквізити обов'язково узгоджуються в договорі з обслуговуючим банком, пише LIGA ZAKON.

За правилами НБУ, бізнес може купувати іноземну валюту без підтвердних документів у межах 100 тисяч євро на день. Це передбачено Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Однак відсутність обов'язку одразу подавати документи не означає, що банк не може їх запросити. Фінансова установа має право вимагати:

Наказ про направлення працівника у відрядження; Кошторис витрат на поїздку; Інші документи, які підтверджують мету операції.

Якщо банк звернувся із запитом, клієнт повинен надати документи у встановлений ним строк.

Скільки готівки можна зняти і які є обмеження

Окрім правил купівлі валюти, бізнесу потрібно враховувати обмеження на отримання готівкових коштів. З 11 серпня 2026 року діє ліміт на зняття готівки з валютного рахунку — не більше 200 тисяч гривень в еквіваленті на день.

Також, за роз'ясненнями банків, діють окремі умови для операцій, пов'язаних із відрядженнями:

купувати валюту дозволяється лише на рахунок, до якого оформлена корпоративна картка;

добові виплати обмежені сумою 80 євро на день.

Тому перед оформленням операції варто перевірити не лише загальні вимоги НБУ, а й умови обслуговування рахунку конкретним банком.

Який штраф загрожує за порушення валютних правил

Недотримання вимог валютного законодавства може дорого коштувати бізнесу. Державна податкова служба застосовує штраф у розмірі 25% суми операції. Якщо протягом року підприємство або ФОП повторно порушить правила, санкція зросте до 50% суми операції.

Отже, перед купівлею валюти для закордонного відрядження бізнесу варто заздалегідь узгодити з банком перелік документів, перевірити ліміти та переконатися, що кошти надходять на належний рахунок. Це допоможе уникнути порушень і фінансових санкцій.

Нагадаємо, здебільшого для обміну валюти в Україні документи не потрібні, однак усе залежить від розміру операції.

Зокрема, банк може попросити клієнта підтвердити джерело походження коштів та пройти ідентифікацію, якщо сума обміну перевищує 400 тисяч гривень в еквіваленті протягом одного дня або 800 тисяч гривень упродовж семи днів.