ФОПи працюватимуть за новими КВЕДами: що зміниться після 1 січня 2027 року

Українським підприємцям доведеться перейти на нову класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД). Із 1 січня 2027 року в Україні почне діяти нова норма, тому треба підготуватись.

Автоматичного переходу КВЕД не буде

ФОП і юридичним особам потрібно буде самостійно змінити свої КВЕДи. Вже наступного року запрацює NACE 2.1-UA, яка поступово замінить чинний класифікатор ДК 009:2010, повідомили в Нотаріальній палаті України.

Для цього після запуску відповідного сервісу необхідно подати заяву через державного реєстратора або скористатися порталом Дія. Уже з 1 січня 2027 року розпочнеться офіційний перехід на нову класифікацію, а починаючи з 2028 року використовуватимуться виключно нові КВЕДи.

Навіщо змінюють класифікатор

Нова класифікація NACE 2.1-UA стане частиною системи державної статистики. Її впровадження передбачене Програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року, а також є одним із зобов'язань України в межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Фактично Україна адаптує європейський стандарт NACE, який із 1 січня 2025 року вже є обов'язковим для країн ЄС та застосовується державами-кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Що це означає для бізнесу? Найголовніше – підприємцям не варто розраховувати на автоматичне оновлення інформації. Після запуску сервісу кожному ФОП і юридичній особі потрібно буде самостійно подати заяву про зміну КВЕДів.

Підготовка державних органів та інших установ до переходу триватиме до 31 грудня 2026 року, після чого нова класифікація почне діяти офіційно.

До слова, уже зараз український уряд готує чергові зміни для фізичних осіб-підприємців. Реформа, ймовірно, торкнеться другої та третьої груп ФОП спрощеної системи оподаткування.

Реформа не обмежиться лише змінами для підприємців. Міністерство фінансів також працює над законопроєктом щодо оновлення системи адміністрування ПДВ. Реформа проходитиме у два етапи: спочатку вдосконалять механізми контролю та боротьби зі схемами ухилення від сплати ПДВ, а після вступу України до ЄС запроваджуватимуть європейські правила адміністрування цього податку.