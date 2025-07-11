Хто стоїть за Labubu і чому ці іграшки скуповують у всьому світі

Іграшки Labubu стали новим об'єктом одержимості мільйонів людей у світі. Ідея "сліпих коробок", коли ви не можете передбачити, яку саме іграшку купуєте, зробила маленьких пухнастих монстрів буквально канонічними у колекційній культурі.

Ідея створення Labubu

За цією інтригою стоїть гігантський бізнес, який приніс компанії Pop Mart сотні мільйонів доларів. У чому феномен Labubu, хто їх створив і як це перетворилося на одну з найуспішніших історій сучасного роздрібного ринку, розбирався 24 Канал.

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Labubu вперше з'явився у 2015 році як герой книжки гонконзького ілюстратора Касінга Лунга. Його образ – це суміш ельфа, тваринки та трішки чогось темного. Він схожий водночас і на щось миле, і на щось дивне. Це поєднання підсвідомо чіпляє, викликаючи симпатію, цікавість або навіть легкий дискомфорт. І саме в цьому – частина секрету.

Касінг Лунг створив персонажа Labubu

У 2019 році Касінг Лунг уклав угоду з китайським гігантом колекційних іграшок Pop Mart, що дало персонажу нове життя. Компанія адаптувала його під формат blind-box, надала фігуркам фізичну форму, серії, сезонність і почала масштабне виробництво.

Blind box-культура: що це і чому всі це купують Blind-box (буквально – "сліпа коробка") – це коли ти купуєш коробку з фігуркою, не знаючи, що всередині. Це як міні-лотерея. Зазвичай у колекції 12 – 14 героїв, включно з рідкісними й суперрідкісними. Ти хочеш зібрати їх усіх, відтак може сформуватись залежність.

Цей формат чудово працює:

По-перше, викликає ефект азарту.

По-друге, стимулює повторні покупки.

А по-третє, провокує обмін між фанатами й навіть спекуляції на вторинному ринку.

Labubu – одна з найбільш успішних blind-box серій у світі.

Купуючи Лабубу, ви не знаєте який герой вам попадеться / Фото reddit

Скільки заробила Pop Mart на Labubu

У 2023 – 2024 роках Labubu став справжньою міжнародною сенсацією. Зірки, інфлюенсери й звичайні колекціонери викладали сотні фото з фігурками в Instagram і TikTok. Фанати створювали власні історії, знімали розпакування, прикрашали кімнати, машини й навіть весілля персонажами Labubu.

Важливо. Pop Mart – одна з найбільших компаній у сфері дизайнерських іграшок у світі. Серія Labubu принесла 410 мільйонів доларів, ставши найуспішнішим продуктом компанії. При цьому ріст доходів від Labubu склав понад 80% за рік.

Зрештою, Labubu – це і бізнес-модель, і соціальний феномен, і дзеркало сучасної людини, яка хоче несподіванки й емоційної прив'язаності у вигляді 8-сантиметрової фігурки.