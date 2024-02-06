Готові йти на столицю: аграрії Латвії агресивно вимагають заборонити продукти з Росії

Латвійські фермери вийшли на масштабну акцію протесту. На відміну від сусідів України, вони обрали бойкот продукції агресора.

Латвійські фермери боряться з російськими товарами

Хвиля протестів фермерів охопила не лише сусідів України, а й велику частину Європи. Акції перекинулися й на країни Балтії, однак місцеві фермери демонструють усім приклад того, як потрібно розставляти пріоритети.

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Аграрії Латвії вийшли на протести у 16 містах країни. Їхня головна вимога – повна заборона імпорту харчових продуктів та сільгосппродукції з Росії та Білорусі. Цей пункт вони вимагають виконати негайно.

Ми передали прем'єр-міністру та міністру сільського господарства вимоги, висунуті представниками аграрного сектору. І чекаємо від них відповідей та конкретних рішень,

– заявив Юріс Лаздіньш, організатор акції та голова організації Zemnieku saeima.

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Фермери виїхали на дороги своїми тракторами. Якщо місцевий уряд не виконає їхніх вимог, то вони готові їхати до столиці і відстоювати свої інтереси там.

Окрім заборони імпорту російських товарів латвійські фермери вимагають відновити знижену на 5% ставку ПДВ на фрукти та овочі. Також вони вимагають скорочення бюрократичних процедур та полегшення доступу до програм фінансування.