Латвійські фермери боряться з російськими товарами
Хвиля протестів фермерів охопила не лише сусідів України, а й велику частину Європи. Акції перекинулися й на країни Балтії, однак місцеві фермери демонструють усім приклад того, як потрібно розставляти пріоритети.
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Аграрії Латвії вийшли на протести у 16 містах країни. Їхня головна вимога – повна заборона імпорту харчових продуктів та сільгосппродукції з Росії та Білорусі. Цей пункт вони вимагають виконати негайно.
Ми передали прем'єр-міністру та міністру сільського господарства вимоги, висунуті представниками аграрного сектору. І чекаємо від них відповідей та конкретних рішень,
– заявив Юріс Лаздіньш, організатор акції та голова організації Zemnieku saeima.
Фермери виїхали на дороги своїми тракторами. Якщо місцевий уряд не виконає їхніх вимог, то вони готові їхати до столиці і відстоювати свої інтереси там.
Окрім заборони імпорту російських товарів латвійські фермери вимагають відновити знижену на 5% ставку ПДВ на фрукти та овочі. Також вони вимагають скорочення бюрократичних процедур та полегшення доступу до програм фінансування.