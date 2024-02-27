LG, Bosch і Sony закриють свої магазини в Росії

Монобрендові магазини побутової техніки LG, Bosch та Sony почали закриватися по усій Росії. Так сталося через відсутність постачання нового товару та завершення договорів оренди, пишуть російські ЗМІ.

Магазини побутової техніки закриваються в Росії

В техпідтримці компаній також повідомили, про розпродаж залишків товарів. Торгові точки з Південної Кореї, Німеччини та Японії замінять постачальники з Туреччини та Китаю.

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Після початку повномасштабного вторгнення багато іноземних брендів припинили постачати товар у свої філіали в Росії. До них також належать LG, Bosch та Sony.

Процес виходу з Росії затягнувся на 2 роки через довгострокові договори оренди, дострокове розірвання яких могло б призвести до значних штрафів.

Орендар повинен попередити про припинення оренди за пів року, тому роздрібним партнерам, які йдуть, простіше було "досидіти" до кінця контракту, хоча офіційні поставки впали,

– додав представник однієї із компаній.

В цій ситуації магазини побутової техніки виявилися збитковими, а виробники більше не потребують просування своїх товарів у Росії.



