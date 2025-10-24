В Україні вперше запровадять ліміти для гравців в азартні ігри

Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством PlayCity підготували документ, який вперше встановлює часові та фінансові обмеження для учасників азартних ігор.

Хто та наскільки встановлюватиме ліміти?

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, гравці самостійно зможуть визначати власні ліміти – на день, тиждень або місяць. Йдеться як про максимальні витрати, так і про тривалість гри, передає 24 Канал.

Ми розробили документ, який дозволяє українцям самостійно визначати часові та фінансові ліміти. Використали найкращі світові практики, щоб боротися з ігровою залежністю,

– зазначили у Мінцифри.

Документ передбачає:

фінансові ліміти – яку частину доходу гравець може витратити на азартні ігри;

часові ліміти – максимальний час участі у грі;

обов'язкові перерви між ігровими сесіями.

Важливо. Організатори азартних ігор зобов'язані інформувати гравців про необхідність дотримання встановлених меж. При цьому особисті ліміти не можуть перевищувати максимальні значення, визначені Мінцифрою та PlayCity.

Текст проєкту вже опубліковано на сайті Міністерства. Після громадського обговорення документ доопрацюють і подадуть на затвердження.

Що цьому передувало?