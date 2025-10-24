В Украине впервые введут лимиты для игроков в азартные игры

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с государственным агентством PlayCity подготовили документ, который впервые устанавливает временные и финансовые ограничения для участников азартных игр.

Кто и насколько будет устанавливать лимиты?

Как сообщает пресс-служба Минцифры, игроки самостоятельно смогут определять собственные лимиты – на день, неделю или месяц. Речь идет как о максимальных расходах, так и о продолжительности игры, передает 24 Канал.

Мы разработали документ, который позволяет украинцам самостоятельно определять временные и финансовые лимиты. Использовали лучшие мировые практики, чтобы бороться с игровой зависимостью,

– отметили в Минцифры.

Документ предусматривает:

финансовые лимиты – какую часть дохода игрок может потратить на азартные игры;

временные лимиты – максимальное время участия в игре;

обязательные перерывы между игровыми сессиями.

Важно. Организаторы азартных игр обязаны информировать игроков о необходимости соблюдения установленных пределов. При этом личные лимиты не могут превышать максимальные значения, определенные Минцифрой и PlayCity.

Текст проекта уже опубликован на сайте Министерства. После общественного обсуждения документ доработают и подадут на утверждение.

Что этому предшествовало?