Магічна сила конкуренції: ціна лісозаводу на аукціоні зросла в майже 60 разів

В Україні триває процес приватизації. Завдяки прозорим аукціонам вдається принести в бюджет куди більше, аніж очікувалося раніше.

Позитивний ефект конкуренції

Нещодавно в системі "Прозорро.Продажі" відбувся аукціон з продажу лісозаводу. Його площа становить 535 квадратних метрів, а стартова ціна була дуже скромною – лише 10,2 тисячі гривень.

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Втім, у ході аукціону ситуація кардинально змінилася. Ціна об'єкта почала стрімко зростати, і в результаті склала 600 тисяч гривень.

Відтак, відкриті торги сприяли росту ціни лісозаводу в 58,8 раза. Загалом за право володіти лісозаводом змагалися 11 інвесторів.

Що входить актив

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karo q легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Цей лісозавод – це двоповерхова будівля. В ній розташований цех, є два приміщення на першому поверсі та 2 кабінети на другому.

На об'єкті є електропостачання та опалення. Його загальна площа – 535,5 квадратних метрів.