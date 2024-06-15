Позитивний ефект конкуренції
Нещодавно в системі "Прозорро.Продажі" відбувся аукціон з продажу лісозаводу. Його площа становить 535 квадратних метрів, а стартова ціна була дуже скромною – лише 10,2 тисячі гривень.
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Втім, у ході аукціону ситуація кардинально змінилася. Ціна об'єкта почала стрімко зростати, і в результаті склала 600 тисяч гривень.
Відтак, відкриті торги сприяли росту ціни лісозаводу в 58,8 раза. Загалом за право володіти лісозаводом змагалися 11 інвесторів.
Що входить актив
Цей лісозавод – це двоповерхова будівля. В ній розташований цех, є два приміщення на першому поверсі та 2 кабінети на другому.
На об'єкті є електропостачання та опалення. Його загальна площа – 535,5 квадратних метрів.