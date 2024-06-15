Положительный эффект конкуренции
Недавно в системе "Прозорро.Продажи" состоялся аукцион по продаже лесозавода. Его площадь составляет 535 квадратных метров, а стартовая цена была очень скромной – всего 10,2 тысячи гривен.
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Впрочем, в ходе аукциона ситуация кардинально изменилась. Цена объекта начала стремительно расти, и в результате составила 600 тысяч гривен.
Поэтому, открытые торги способствовали росту цены лесозавода в 58,8 раза. Всего за право владеть лесозаводом соревновались 11 инвесторов.
Что входит актив
Этот лесозавод – это двухэтажное здание. В нем расположен цех, есть два помещения на первом этаже и 2 кабинета на втором.
На объекте есть электроснабжение и отопление. Его общая площадь – 535,5 квадратных метров.