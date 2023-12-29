Louis Vuitton відкриє свій перший готель: де він буде та чим особливий

Відомий модний бренд вирішив розширити горизонти своєї діяльності. Компанія хоче спробувати свої сили у готельному бізнесі.

Louis Vuitton "зайде" у готельний бізнес

Відомий на увесь світ модний бренд відкриє свій перший готель. Він буде розташований в самісінькому центрі Парижа, на Єлисейських полях, поряд із найбільшим магазином бренду у світі.

Цікаво Можливості чи гроші: як найкраще стимулювати своїх працівників

Головна особливість готелю – вигляд, він буде схожим на велетенську скриню від бренду, яка буде прикрашена величезними пряжками та символом монограми.

Загальна площа об'єкта складе 6 тисяч квадратних метрів. Його відкриття заплановане на 2026 рік, точна дата наразі невідома.

За повідомленням менеджменту бренду, вихід на готельний ринок – це спроба диверсифікувати бізнес та розширити горизонти діяльності компанії. Експерти позитивно оцінюють сміливий крок бренду та прогнозують готелю успіх, якщо зуміє запропонувати комплексний досвід розкішного життя.

Кому належить Louis Vuitton

Бренд Louis Vuitton входить до холдингу LVMH Бернару Арно. У 2023 році мільярдер перше здобув статус найбагатшої людини у світі, проте не зміг протриматися на вершині тривалий час. Зовсім скоро Ілон Маск повернув собі першість, а падіння попиту на предмети розкоші через економічну кризу похитнули позиції Арно на кілька десятків мільярдів доларів.