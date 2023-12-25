Бернар Арно впродовж року встиг не лише запам'ятатися новими прибутками та шаленими втратами, а й скандалом за участі росіянина. 24 Канал розповідає про найгучніші новини про родину Арно у році, що минає.

Цікаво Розкіш, успіх, гроші: правила життя Бернара Арно – найбагатшої людини світу

Підкорення вершини

Впродовж тривалого часу власник LVMH Бернар Арно змагався з Маском та Безосом за звання найбагатшої людини світу, проте ніяк не міг здобути омріяний титул. Втім, у квітні 2023 новий рейтинг Forbes засвідчив: сім'я Арно стала єдиною, чиї статки перевалили за 200 мільярдів доларів, і з активами у 211 мільярдів французький бізнесмен офіційно став найбагатшою людиною світу.

У цей час технологічний світ переживав кризу через зменшення інвестицій на тлі економічної кризи, скорочення команд та зміни у сфері через появу потужного генеративного штучного інтелекту. Капітал Безоса та Маска танув, а Арно був "на коні".

На цьому щастя французького бізнесмена не завершилося: успішний квартальний звіт Louis Vuitton, Moet & Chandon і Christian Dior настільки втішили інвесторів, що акції LVMH злетіли у ціні на рекордні 5,7%. Це принесло Арно 12 мільярдів доларів за один день, це рекорд денного зростання прибутків. У той же час ринкова капіталізація LVMH сягнула 500 мільярдів доларів – раніше такого не вдавалося досягнути жодній компанії з Європи.

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Здавалося, що сім'я Арно довго залишатиметься на вершині, але аналітики були обережнішими – економічна криза повинна була вдарити по ринку предметів розкоші, просто трішки пізніше.

Стрімке падіння

Довго насолоджуватися тріумфом сім'ї Арно не судилося. Вже 23 травня акції європейських компаній, які займаються предметами розкоші, стрімко впали у ціні. Це забрало із сектору аж 30 мільярдів доларів. Що стосується LVMH, то лише за один день падіння на 5% Арно втратив 11 мільярдів доларів.

Його позиції похитнулися, але капітал 191 мільярд доларів все ще дозволяв залишатися найбагатшим у світі. Але Маск вже впевнено наздоганяв, і 1 червня посунув француза з вершини. Акції LVMH продовжили падіння через економічну кризу та відсутність успіхів продажів на ринку Китая, а от Tesla та інші компанії Ілона почали набирати обертів. Статки Арно впали до 186,6 мільярда доларів, але це був ще не кінець.

У жовтні показник опустився аж до 155 мільярдів доларів, і на друге місце у рейтингу найбагатших людей світу вирвався Безос. За кілька місяців активи Арно втратили у вартості понад 55 мільярдів, але він стійко тримав удар. Капіталізація LVMH також обвалилася до 355 мільярдів доларів.

Хто найбагатший зараз

Згідно з даними Bloomberg, найбагатшою людиною у світі залишається Ілон Маск, його статки складають 232 мільярди доларів. На другій позиції наразі зі 179 мільярдами перебуває Бернар Арно. У Безоса лише на 1 мільярд менше, тож цілком ймовірно, що незабаром у списку відбудуться зміни.

Білл Гейтс та Стів Баллмер мають по 140 та 130 мільярдів доларів відповідно, тому навряд чи варто очікувати, що в тріо лідерів найближчим часом увірветься хтось новий.

У десятку найбагатших людей світу увійшли також Марк Цукерберг, Ларрі Пейдж, Ларрі Еллісон, Сєргєй Брін та Воррен Баффет.

Скандал за участі росіянина

Фінансова розвідка та прокуратура Франції запідозрили Арно у відмиванні грошей. Йдеться про придбання нерухомості на грузинському курорті Куршавель.

На думку правоохоронців, Нікалай Саркісов, який придбав кілька об'єктів через посередників, насправді діяв за вказівками Арно. Французький мільярдер нібито заплатив росіянину 20 мільйонів євро за відповідні послуги, ще 2 Саркісов повинен був заробити безпосередньо на угодах.

Адвокат сім'ї Арно запевнив, що усі угоди були законними, а правоохоронці намагаються побачити те, чого насправді не існує.