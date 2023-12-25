Бернар Арно в течение года успел не только запомниться новыми прибылями и безумными потерями, но и скандалом с участием россиянина. 24 Канал рассказывает о самых громких новостях о семье Арно в уходящем году.

Интересно Роскошь, успех, деньги: правила жизни Бернара Арно – самого богатого человека мира

Покорение вершины

В течение длительного времени владелец LVMH Бернар Арно соревновался с Маском и Безосом за звание самого богатого человека мира, однако никак не мог получить желанный титул. Впрочем, в апреле 2023 года новый рейтинг Forbes показал: семья Арно стала единственной, чье состояние перевалило за 200 миллиардов долларов, и с активами в 211 миллиардов французский бизнесмен официально стал самым богатым человеком мира.

В настоящее время технологический мир переживал кризис из-за уменьшения инвестиций на фоне экономического кризиса, сокращения команд и изменений в сфере из-за появления мощного генеративного искусственного интеллекта. Капитал Безоса и Маска таял, а Арно был "на коне".

На этом счастье французского бизнесмена не завершилось: успешный квартальный отчет Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior настолько обрадовались инвесторам, что акции LVMH взлетели в цене на рекордные 5,7%. Это принесло Арно 12 миллиардов долларов за один день это рекорд дневного роста доходов. В то же время рыночная капитализация LVMH достигло 500 миллиардов долларов – раньше такого не удавалось достичь ни одной компании из Европы.

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Казалось, что семья Арно будет долго оставаться на вершине, но аналитики были более осторожными – экономический кризис должен был ударить по рынку предметов роскоши, просто чуть позже.

Стремительное падение

Долго наслаждаться триумфом семьи Арно не суждено. Уже 23 мая акции европейских компаний, занимающихся предметами роскоши, быстро упали в цене. Это забрало из сектора 30 миллиардов долларов. Что касается LVMH, то всего за один день падения на 5% Арно потерял 11 миллиардов долларов.

Его позиции пошатнулись, но капитал в 191 миллиард долларов все еще позволял оставаться самым богатым в мире. Но Маск уже уверенно догонял, и 1 июня подвинул француз с вершины. Акции LVMH продолжили падение из-за экономического кризиса и отсутствия успехов продаж на рынке Китая, а вот Tesla и другие компании Илона начали набирать обороты. Состояние Арно упало до 186,6 миллиарда долларов, но это был еще не конец.

В октябре показатель опустился до 155 миллиардов долларов, и на второе место в рейтинге самых богатых людей мира вырвался Безос. Через несколько месяцев активы Арно потеряли в стоимости более 55 миллиардов, но он стойко держал удар. Капитализация LVMH также рухнула до 355 миллиардов долларов.

Кто самый богатый сейчас

Согласно данным Bloomberg, самым богатым человеком в мире остается Илон Маск, его состояние составляет 232 миллиарда долларов. На второй позиции сейчас со 179 миллиардами находится Бернар Арно. У Безоса всего на 1 миллиард меньше, поэтому вполне вероятно, что скоро в списке произойдут изменения.

Билл Гейтс и Стив Баллмер по 140 и 130 миллиардов долларов соответственно, поэтому вряд ли стоит ожидать, что в трио лидеров в ближайшее время ворвется кто-то новый.

В десятку самых богатых людей мира вошли Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Ларри Эллисон, Сергей Брин и Уоррен Баффет.

Скандал с участием россиянина

Финансовая разведка и прокуратура Франции заподозрили Арно в отмывании денег. Речь идет о приобретении недвижимости на грузинском курорте Куршавель.

По мнению правоохранителей, Николай Саркисов, купивший несколько объектов через посредников, действительно действовал по указаниям Арно. Французский миллиардер якобы заплатил россиянину 20 миллионов евро за соответствующие услуги, еще 2 Саркисов должен был заработать непосредственно на сделках.

Адвокат семьи Арно заверил, что все соглашения были законными, а стражи порядка пытаются увидеть то, чего на самом деле не существует.