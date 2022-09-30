Львівська Intellias поглинула аутсорсера Digitally Inspired: ймовірна сума угоди

Львівська Intellias, яка входить до першої десятки найбільших IT-компаній України, придбала сервісну компанію Digitally Inspired. Аутсорсер займається розробкою продуктів для галузі ритейлу.

Зазначається, що сторони не розголошують фінансових деталей угоди. Водночас представники ринку припускають, що вартість Digital Inspired до повномасштабного вторгнення Росії в Україну могла складати від 20 до 25 мільйонів доларів.

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Intellias викупив Digitally Inspired

Повідомляється, що більшість співробітників обох компаній нині перебувають і працюють в Україні. Головний офіс Digitally Inspired розташовується у Лондоні, а розробка – у кількох офісах на території нашої держави, зокрема у Києві.

За даними профільного порталу DOU, в Intellias станом на липень 2022 року працювало 2 630 людей. Як зазначають у пресслужбі покупця, об'єднана компанія тепер налічуватиме понад 3 тисячі фахівців. До слова, після завершення угоди команду Digitally Inspired обіцяють інтегрувати в організаційну структуру Intellias.

За оцінкою засновника інвестиційної компанії InSoft Partners Віталія Горового, до 24 лютого цього року Digitally Inspired могла коштувати 20 – 25 мільйонів доларів. А ось керуючий партнер AVentures Capital Євген Сисоєв припускає, що ціна до повномасштабного вторгнення Росії могла складати й цілих 30 мільйонів, проте унаслідок воєнних дій здешевшала ближче до 20 мільйонів доларів.