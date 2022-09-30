Стороны не разглашают финансовых деталей соглашения. В то же время, представители рынка предполагают, что стоимость Digital Inspired до полномасштабного вторжения России в Украину могла составлять от 20 до 25 миллионов долларов.

Читайте также В Верховной Раде поддержали законопроект о е-резидентстве для иностранцев: что он предусматривает

Intellias выкупил Digitally Inspired

Отмечается, что большинство сотрудников обеих компаний сейчас находятся и работают в Украине. Главный офис Digitally Inspired находится в Лондоне, а разработка – в нескольких офисах на территории нашего государства, в частности, в Киеве.

По данным профильного портала DOU, в Intellias по состоянию на июль 2022 года работало 2 630 человек. Как отмечают в пресс-службе покупателя, объединенная компания теперь будет насчитывать более 3 тысяч специалистов. К слову, после завершения сделки команду Digitally Inspired обещают интегрировать в организационную структуру Intellias.

По оценке основателя инвестиционной компании InSoft Partners Виталия Горового, до 24 февраля этого года Digitally Inspired могла стоить 20 – 25 миллионов долларов. А вот управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев предполагает, что цена до полномасштабного вторжения России могла составлять и целых 30 миллионов, однако в результате военных действий подешевела ближе к 20 миллионам долларов.