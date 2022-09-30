Зазначається, що сторони не розголошують фінансових деталей угоди. Водночас представники ринку припускають, що вартість Digital Inspired до повномасштабного вторгнення Росії в Україну могла складати від 20 до 25 мільйонів доларів.

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Intellias викупив Digitally Inspired

Повідомляється, що більшість співробітників обох компаній нині перебувають і працюють в Україні. Головний офіс Digitally Inspired розташовується у Лондоні, а розробка – у кількох офісах на території нашої держави, зокрема у Києві.

За даними профільного порталу DOU, в Intellias станом на липень 2022 року працювало 2 630 людей. Як зазначають у пресслужбі покупця, об'єднана компанія тепер налічуватиме понад 3 тисячі фахівців. До слова, після завершення угоди команду Digitally Inspired обіцяють інтегрувати в організаційну структуру Intellias.

За оцінкою засновника інвестиційної компанії InSoft Partners Віталія Горового, до 24 лютого цього року Digitally Inspired могла коштувати 20 – 25 мільйонів доларів. А ось керуючий партнер AVentures Capital Євген Сисоєв припускає, що ціна до повномасштабного вторгнення Росії могла складати й цілих 30 мільйонів, проте унаслідок воєнних дій здешевшала ближче до 20 мільйонів доларів.