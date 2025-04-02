Lviv Croissants відкриє перший заклад у Південній Кореї

Українська міжнародна франчайзингова мережа Lviv Croissants продовжує глобальну експансію та готується до запуску першого закладу в Сеулі. Відкриття заплановане на кінець квітня 2025 року.

Компанія готується до відкриття

Про це повідомляє AIN.UA, інформує 24 Канал. Новий ресторан мережі з'явиться у Goddeok Business Valley за адресою 353-23 Godeok-dong. Зараз компанія шукає менеджера пекарні для нового закладу.

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"Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця (квітня 2025 року)", – зазначили у пресслужбі компанії.

Lviv Croissants: шлях до міжнародного ринку

Мережа була заснована у 2015 році та почала міжнародне розширення у 2022-му, відкривши перший заклад у польському місті Згожелець.

Наразі бренд працює у 180 локаціях по Україні, а також має 11 закладів у Польщі та по одному у Словаччині, Чехії, Франції та США. Останнім міжнародним відкриттям є ресторан в Каннах (Франція), який діє з січня 2025 року.

Довідково. Lviv Croissants є частиною групи Fast Food Franchising Group.

Попри активний розвиток, у 2023 році компанія зафіксувала чистий збиток у 598,3 тисячі гривень, хоча її дохід зріс на 55,1% – до 6,94 мільйона гривень.

Вихід на корейський ринок – ще один крок у розширенні бренду, який продовжує завойовувати міжнародних клієнтів.