Активи McDonald’s і Starbucks у Росії перейшли до людей Кадирова

Після відходу McDonald’s і Starbucks з російського ринку почалася активна боротьба за ласі шматочки західного бізнесу. У цьому "бою" вдалося перемогти оточенню Кадирова.

Колишній McDonald’s у руках друзів Кадирова

Коли McDonald's пішов з Росїї, формальним власником мережі ресторанів став Алєксандр Говор. Це дуже маловідомий бізнесмен, тому опозиційні російські журналісти не повірили, що він міг стояти на чолі такої масштабної угоди.

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Як вдалося з'ясувати через звітність компанії, новим активи McDonald's насправді перейшли до сенатора Арсєнія Канокова, який раніше був президентом Кабардино-Балкарії. Ці ж дані підтверджували і ізраїльські журналісти, які отримали запис телефонної розмови Магомеда Мусаєва, одного з учасників цієї угоди.

Оскільки Каноков є сенатором, формально в нього немає права займатися бізнесом. Цю норму законодавства росіяни навчилися легко обходити через довірених осіб.

Зараз росіяни максимально ускладнили процес виходу іноземного бізнесу зі свого ринку. Також російські депутати дозволили Путіну за бажання конфіскувати активи та майно будь-якої іноземної компанії на території Росії.

Окрім того, після повномасштабного вторгнення компанія Канокова взяла під контроль активи Starbucks та OBI, які теж пішли з ринку окупантів. В угодах щодо цих двох компаній задіяні люди глави Чечні Рамзана Кадирова, також є підозри, що вони мають стосунок і до переходу в руки Канокова активів McDonald's.

Нагадаємо, суд відмовився націоналізувати частку Shell, яка раніше належала росіянину.