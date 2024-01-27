Чому Мін'юст хотів націоналізації Shell Україна

Як повідомила голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих, російський олігарх Едуард Худайнатов володів компанією Shell Україна через ТОВ "Альянс Холдинг" та ТОВ "НК Альянс-Україна". З початком повномасштабного вторгення головний офіс у Нідерландах розмив його частку через збільшення статутного капіталу.

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Однак кошти лише частково надійшли до української структури та й то були отримані як позика, реального вливання фінансів до статутного капіталу не було. Відтак, з огляду на дружбу Худайнатова з Путіним та те, що усі отримані кошти були одразу скеровані до компанії "Альянс-Україна", яка пов'язана з російським олігархом, міністерство звернулося до суду з проханням націоналізувати 49% частки статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг" та 100% статутного капіталу ТОВ "НК Альянс-Україна".

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Що відповів суд

Вищий антикорупційний суд погодився щодо націоналізації частки "Альянс-Україна", але не задовольнив позов щодо "Альянс Холдинг". Згідно з новими даними, власником 97,4% Shell Україна належить холдингу Shell plc. Його частка зросла з 51% саме завдяки згаданому збільшенню статутного капіталу.

Скільки заправок належить "Альянс Холдинг"

Компанія володіє мережею АЗС Shell, наразі йдеться про 131 заправку по всій території країни. Заснована у 2008 році Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Shell здійснював управління мережею, натомість ""Альянс Ойл Україна постачала на АЗС нафтопродукти.