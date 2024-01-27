Почему Минюст хотел национализации Shell Украина

Как сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, российский олигарх Эдуард Худайнатов владел компанией Shell Украина через ООО "Альянс Холдинг" и ООО "НК Альянс-Украина". С началом полномасштабного вторжения головной офис в Нидерландах размыл его долю из-за увеличения уставного капитала.

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Однако средства лишь частично поступили в украинскую структуру и были получены как заем, реального вливания финансов в уставный капитал не было. следовательно, учитывая дружбу Худайнатова с Путиным и то, что все полученные средства были сразу направлены в компанию "Альянс-Украина", которая связана с российским олигархом, министерство обратилось в суд с просьбой национализировать 49% уставного капитала ООО "Альянс Холдинг" и 100% уставного капитала ООО "НК Альянс-Украина".

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Что ответил суд

Высший антикоррупционный суд согласился с национализацией доли "Альянс-Украина", но не удовлетворил иск по "Альянс Холдинг". Согласно новым данным, владельцем 97, 4% Shell Украина принадлежит холдингу Shell plc. Его доля выросла с 51% именно благодаря увеличению уставного капитала.

Сколько заправок принадлежит "Альянс Холдинг"

Компания владеет сетью АЗС Shell, Речь идет о 131 заправке по всей территории страны. Основана в 2008 году Shell (51%) и "Альянс Ойл Украина" (49%). Shell осуществлял управление сетью, Альянс Ойл Украина поставляла на АЗС нефтепродукты.