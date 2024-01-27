Ангола хоче відмежуватися від росіян

Ангола повідомила про те, що змусить російську компанію "Alrosa" вийти зі спільного проєкту "Sociedade de Catoca". Компанії належить четверта за розмірами алмазна шахта у світі, тож цей удар буде дуже болючим для окупантів.

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Представники влади Анголи вже мали переговори з росіянами у Дубаї. Окупантам сказали відмовитися від своєї частки у 41% та не претендувати на жодні виплати.

"Alrosa" збирається відвойовувати компенсацію за інвестицію, однак навряд чи це дасть якісь результати. Влада Анголи заявила, що навіть не розглядатиме варіантів щодо будь-яких компенсаційних виплат росіянам.

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Останнім часом в Анголи "потепліли" стосунки із США, тому міжнародної реакції влада країни не боїться. Єдине, що пропонують росіянам – це повернення активів, але виключно після зняття санкцій.

До таких активних дій Анголу підштовхнули санкції щодо російських алмазів. Місцева компанія "Endiama" тепер має труднощі з реалізацією, тому хоче негайно позбутися плями на репутації, яку залишають зв'язки з Росією.