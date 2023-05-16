Догнати довоєнні показники: McDonald’s відновив роботу ще в двох містах
Джерело:McDonald’s
Ресторани швидкого харчування McDonald’s поступово відновлюють роботу. Відомий заклад повернувся у ще два українських міста.
Всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s після повномасштабного вторгнення російських окупантів припинила роботу в Україні. Зараз компанія намагається відновлювати діяльність всюди, де це можливо.
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Відкриття McDonald’s у Полтаві та Кременчуці
Як повідомила пресслужба компанії, 16 травня відновили роботу ресторани у Полтаві та Кременчуці. Також McDonald’s заявляє, що на цей час вже відновив роботу більш як 70% ресторанів в України. Загалом зараз в Україні працює 87 закладів McDonald’s.
Внаслідок припинення діяльності з початком війни McDonald’s зазнав шалених збитків. Чистий збиток за підсумками 2022 року склав аж 2,04 мільярдів гривень. Компанія аргументувала закриття усіх закладів турботою про безпеку своїх працівників.
Відновлювати роботу у південній та східній частині України компанія почала наприкінці березня. Тоді McDonald’s повернувся в Одесу та Одеську область.
Наступне повернення відбулося у Дніпрі, там 25 квітня знову запрацювали 5 ресторанів McDonald’s.