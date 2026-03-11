McDonald's вклав майже 5 мільярдів гривень в українську мережу: скільки ресторанів відкрили
- McDonald's інвестував 4,84 мільярди гривень в українську мережу з 2022 по 2025 роки.
- Кількість клієнтів у 2025 році зросла на 17%.
У 2025 році в Україні відкрили 12 нових ресторанів McDonald’s, а у модернізацію та розвиток вклали майже 5 мільярдів гривень. З нового – мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області.
Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?
ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".
У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.
Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.
Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:
- Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.
- Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.
- Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.
У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.
До слова, зараз у мережі сміються із директора МакДональдзу, який зняв дегустацію бургера, пише NYP.
Спершу у мережі з'явилось відео, де Кріс Кемпчінскі дуже обережно дегустує бургер. Він дещо перестарався із обережністю, адже саме це стало предметом насмішок. Справа в тому, що користувачі зауважили, що йому ніби складно представляти продукти власної компанії.
Ммм, це дуже смачно, це великий шматок для Big Arch,
– говорить Кемпчінскі у ролику, однак відеоряд демонструє трохи інші емоції.
У відповідь на відео від Кемпчінські конкурент МакДональдзу теж зняв своє відео, однак там СЕО Burger King впевнено дегустує їхню продукцію, тому це теж стало "вишенькою" у насмішках користувачів.
Новини McDonald's
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.
Улітку 2025 року McDonald's в Україні почав працевлаштовувати підлітків з 16 років, пропонуючи гнучкий графік роботи та обмеження на тривалість робочого тижня. Компанія інвестуватиме в навчання молодих працівників, сприяючи розвитку професійних навичок та особистих якостей.