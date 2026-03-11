McDonald's вклав майже 5 мільярдів гривень в українську мережу: скільки ресторанів відкрили

У 2025 році в Україні відкрили 12 нових ресторанів McDonald’s, а у модернізацію та розвиток вклали майже 5 мільярдів гривень. З нового – мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області.

Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".

У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.

Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.

Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:

Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.

Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.

Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.

У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.

До слова, зараз у мережі сміються із директора МакДональдзу, який зняв дегустацію бургера, пише NYP.

Спершу у мережі з'явилось відео, де Кріс Кемпчінскі дуже обережно дегустує бургер. Він дещо перестарався із обережністю, адже саме це стало предметом насмішок. Справа в тому, що користувачі зауважили, що йому ніби складно представляти продукти власної компанії.

Ммм, це дуже смачно, це великий шматок для Big Arch,

– говорить Кемпчінскі у ролику, однак відеоряд демонструє трохи інші емоції.

У відповідь на відео від Кемпчінські конкурент МакДональдзу теж зняв своє відео, однак там СЕО Burger King впевнено дегустує їхню продукцію, тому це теж стало "вишенькою" у насмішках користувачів.

