Найприбутковіша в історії англійського футболу: "Манчестер Сіті" і Puma уклали угоду
- "Манчестер Сіті" підписав контракт із Puma на суму понад 1 мільярд фунтів до 2035 року, що робить його найприбутковішим в історії англійського футболу.
- Угода приноситиме клубу 100 мільйонів фунтів на рік, що значно перевищує попередній контракт на 65 мільйонів фунтів на рік до 2029 року.
"Манчестер Сіті" підписав новий контракт із компанією Puma, який оцінюється щонайменше у 1 мільярд фунтів стерлінгів (приблизно 1,25 мільярдів доларів США).
Найприбутковіша угода в історії англійського футболу?
Угода, що приноситиме клубу 100 мільйонів фунтів стерлінгів на рік (понад 125 мільйонів доларів), продовжує партнерство з німецьким виробником щонайменше до 2035 року. Це суттєво більше у порівнянні з попереднім договором, який сягав 65 мільйонів фунтів на рік (близько 81 мільйон доларів) і діяв до 2029 року, пише The Guardian, передає 24 Канал.
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Це перша угода у англійському футболі вартістю понад 1 мільярд фунтів і рекордна за розміром щорічних виплат серед клубів Прем'єр-ліги,
– ідеться у статті.
Для порівняння, у липні 2023 року "Манчестер Юнайтед" уклав 10-річний контракт із Adidas приблизною вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 1,1 мільярд доларів), а 4 місяці тому "Ліверпуль" домовився про контракт із Adidas, який приносить клубу близько 60 мільйонів фунтів на сезон (близько 75 мільйонів доларів).
Puma продовжує партнерство з "Манчестер Сіті"?
З моменту початку співпраці з Puma у 2019 році команда Пепа Гвардіоли виграла чотири титули чемпіона Прем'єр-ліги та стала другим англійським клубом, який здобув тріумф у трьох головних турнірах за сезон (требл).
"Ми об'єдналися з Puma з амбіцією кинути собі виклик і перевершити очікування. За останні шість сезонів ми досягли цього і навіть більше. Оновлення контракту закріплює наші відносини та відкриває шлях до ще яскравішого майбутнього", – прокоментував виконавчий директор City Football Group Ферран Соріано.
Довіково. Puma також є партнером інших клубів групи City Football Group, зокрема "Мельбурн Сіті", "Жирона", "Ломмель", "Мумбаї Сіті", "Монтевідео", "Палермо", а також клубів із Болівії, Баїї та Естак.