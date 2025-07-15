Найприбутковіша угода в історії англійського футболу?

Угода, що приноситиме клубу 100 мільйонів фунтів стерлінгів на рік (понад 125 мільйонів доларів), продовжує партнерство з німецьким виробником щонайменше до 2035 року. Це суттєво більше у порівнянні з попереднім договором, який сягав 65 мільйонів фунтів на рік (близько 81 мільйон доларів) і діяв до 2029 року, пише The Guardian, передає 24 Канал.

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Це перша угода у англійському футболі вартістю понад 1 мільярд фунтів і рекордна за розміром щорічних виплат серед клубів Прем'єр-ліги,

– ідеться у статті.

Для порівняння, у липні 2023 року "Манчестер Юнайтед" уклав 10-річний контракт із Adidas приблизною вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 1,1 мільярд доларів), а 4 місяці тому "Ліверпуль" домовився про контракт із Adidas, який приносить клубу близько 60 мільйонів фунтів на сезон (близько 75 мільйонів доларів).

Puma продовжує партнерство з "Манчестер Сіті"?

З моменту початку співпраці з Puma у 2019 році команда Пепа Гвардіоли виграла чотири титули чемпіона Прем'єр-ліги та стала другим англійським клубом, який здобув тріумф у трьох головних турнірах за сезон (требл).

"Ми об'єдналися з Puma з амбіцією кинути собі виклик і перевершити очікування. За останні шість сезонів ми досягли цього і навіть більше. Оновлення контракту закріплює наші відносини та відкриває шлях до ще яскравішого майбутнього", – прокоментував виконавчий директор City Football Group Ферран Соріано.

Довіково. Puma також є партнером інших клубів групи City Football Group, зокрема "Мельбурн Сіті", "Жирона", "Ломмель", "Мумбаї Сіті", "Монтевідео", "Палермо", а також клубів із Болівії, Баїї та Естак.