Що відомо про угоду

Вартість угоди оцінили у близько 10 мільярдів доларів, що робить її найдорожчою в історії американського професійного спорту, пише ESPN, інформує 24 Канал.

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За даними джерел, Бассам залишать міноритарну частку – орієнтовно 15%. Також Джині Басс збереже роль керуючого власника "Лейкерс" ще принаймні кілька років. Власне, це було серед ключових умов угоди.

Хто такий Марк Волтер

Марк Волтер – голова та CEO компанії TWG Global, багатопрофільного холдингу з активами у сфері спорту, медіа та технологій. Він уже володів 26% акцій "Лейкерс" з 2021 року, після придбання частки у Філа Аншутца, що також надало йому пріоритетне право викупу франшизи.

Довідково. У портфелі Волтера: бейсбольний клуб "Лос-Анджелес Доджерс", жіноча баскетбольна команда "Лос-Анджелес Спаркс", футбольний клуб "Челсі", а також команди у жіночій хокейній лізі та автоспорті, включно з Cadillac Formula 1.

Спадщина родини Бассів

"Лейкерс" залишався під управлінням родини Бассів протягом 46 років – найдовше серед усіх власників клубів НБА. Джеррі Басс придбав команду у 1979 році за 67,5 мільйонів доларів. З того часу "Лейкерс" стали однією з найуспішніших команд ліги, здобувши 11 чемпіонських титулів із 1980 року.

Після смерті Джеррі у 2013 році власність перейшла до трасту, яким керували шестеро його дітей. У 2017-му було досягнуто внутрішньої угоди, що надала Джині Басс керівну роль. Продаж контрольного пакета Волтеру було затверджено більшістю голосів у родині.