Что известно о сделке

Стоимость сделки оценили в около 10 миллиардов долларов, что делает ее самой дорогой в истории американского профессионального спорта, пишет ESPN, информирует 24 Канал.

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По данным источников, Бассам оставят миноритарную долю – ориентировочно 15%. Также Джини Басс сохранит роль управляющего владельца "Лейкерс" еще по крайней мере несколько лет. Собственно, это было среди ключевых условий сделки.

Кто такой Марк Уолтер

Марк Уолтер – глава и CEO компании TWG Global, многопрофильного холдинга с активами в сфере спорта, медиа и технологий. Он уже владел 26% акций "Лейкерс" с 2021 года, после приобретения доли у Фила Аншутца, что также предоставило ему приоритетное право выкупа франшизы.

Справочно. В портфеле Уолтера: бейсбольный клуб "Лос-Анджелес Доджерс", женская баскетбольная команда "Лос-Анджелес Спаркс", футбольный клуб "Челси", а также команды в женской хоккейной лиге и автоспорте, включая Cadillac Formula 1.

Наследие семьи Бассов

"Лейкерс" оставался под управлением семьи Бассов в течение 46 лет – дольше всех владельцев клубов НБА. Джерри Басс приобрел команду в 1979 году за 67,5 миллионов долларов. С тех пор "Лейкерс" стали одной из самых успешных команд лиги, получив 11 чемпионских титулов с 1980 года.

После смерти Джерри в 2013 году собственность перешла к трасту, которым руководили шестеро его детей. В 2017-м было достигнуто внутреннее соглашение, предоставившее Джине Басс руководящую роль. Продажа контрольного пакета Уолтеру была утверждена большинством голосов в семье.