Yum! Brands очолить Кріс Тернер

50-річний Тернер приєднався до корпорації у 2019 році. До цього він обіймав керівні посади в PepsiCo, а також понад десятиліття працював у консалтинговій компанії McKinsey, повідомили у пресслужбі Yum! Brands, інформує 24 Канал.

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Його попередник – Девід Гіббс, який керував компанією з 2020 року, залишиться в Yum! у ролі радника до кінця 2026-го. Гіббс працює у компанії вже понад 35 років, зокрема з 1989-го.

Довідково. Yum! Brands володіє мережею з майже 61 тисячі ресторанів у понад 155 країнах світу. До компанії входять глобальні бренди швидкого харчування: KFC, Pizza Hut, Taco Bell, а також мережа бургерних Habit Burger & Grill.

До слова, раніше ми писали, що гендиректор Renault Group оголосив, що покидає компанію і змінює сферу діяльності.